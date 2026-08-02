На Полтавщине после обстрела инфраструктуры произошла утечка химвещества

Напомним, к истокам опасных веществ приводили и предварительные российские удары.

Так, в июне при обстреле Сумщины под удар попалзавод по производству биоэтанола – там повредили цистерны, произошла разгерметизация и разлив патоки.

Ранее в Николаеве в результате падения обломков дрона повредили резервуар с растительным маслом, часть которого попала в реку Южный Буг. Для ликвидации последствий спасатели устанавливали специальные боновые заграждения.