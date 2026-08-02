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На Полтавщине после обстрела инфраструктуры произошла утечка химвещества

18:25 02.08.2026 Вс
1 мин
Как действовали спасатели в сложных условиях?
aimg Валерия Абабина
Фото: Работники ГСЧС устраняют утечку химического вещества в Полтавской области (t.me/dsns_telegram)

В результате российского обстрела объекта критической инфраструктуры в Полтавской области произошла утечка опасного химического вещества. Специалисты химической защиты ГСЧС ликвидировали угрозу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

По данным службы, несмотря на сложные условия, специалисты химической защиты загерметизировали поврежденные емкости и места утечки.

Фото/видео: Работники ГСЧС устраняют утечку химического вещества в Полтавской области (t.me/dsns_telegram)

Благодаря скорым действиям спасателей угрозу удалось полностью ликвидировать, что позволило безопасно продолжить работу на объекте.

Напомним, к истокам опасных веществ приводили и предварительные российские удары.

Так, в июне при обстреле Сумщины под удар попалзавод по производству биоэтанола – там повредили цистерны, произошла разгерметизация и разлив патоки.

Ранее в Николаеве в результате падения обломков дрона повредили резервуар с растительным маслом, часть которого попала в реку Южный Буг. Для ликвидации последствий спасатели устанавливали специальные боновые заграждения.

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