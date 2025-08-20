На Полтавщині досі гасять пожежу після вчорашнього російського обстрілу (фото)

На Полтавщині рятувальники продовжують ліквідацію масштабної пожежі на одному з підприємств, що виникла внаслідок масованого російського обстрілу.

Займання виникло на кількох окремих локаціях.

Фото: На Полтавщині триває ліквідація пожежі на підприємстві після обстрілу РФ. (t.me/dsns_telegram)

Станом на ранок 20 серпня усі осередки пожежі вдалося локалізувати, проте роботи з ліквідації тривають.

До ліквідації пожежі залучені два пожежні потяги Укрзалізниці, а також місцеві рятувальні підрозділи. Інформації про постраждалих наразі немає.