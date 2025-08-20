На Полтавщині досі гасять пожежу після вчорашнього російського обстрілу (фото)

На Полтавщині триває ліквідація пожежі після масованого обстрілу РФ. У ДСНС показали наслідки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.
На Полтавщині рятувальники продовжують ліквідацію масштабної пожежі на одному з підприємств, що виникла внаслідок масованого російського обстрілу.
Займання виникло на кількох окремих локаціях.
Станом на ранок 20 серпня усі осередки пожежі вдалося локалізувати, проте роботи з ліквідації тривають.
До ліквідації пожежі залучені два пожежні потяги Укрзалізниці, а також місцеві рятувальні підрозділи. Інформації про постраждалих наразі немає.
Вночі росія завдала масштабного удару по Полтавській області, застосувавши ударні дрони, балістичні та крилаті ракети.
Влучання зафіксовані у Кременчуцькому та Лубенському районах, пошкоджені адміністративні будівлі енергетичних підприємств.
У Лубенському районі залишилися без світла понад 1,4 тис. побутових і 119 юридичних абонентів.
Окупанти запустили крилаті ракети на Кременчук із бомбардувальників Ту-95МС, проте у місті спрацювала система ППО.