Война в Украине

На Полтавщине до сих пор тушат пожар после вчерашнего российского обстрела (фото)

Фото: На Полтавщине продолжается ликвидация пожара на предприятии после обстрела РФ. (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

На Полтавщине продолжается ликвидация пожара после массированного обстрела РФ. В ГСЧС показали последствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

На Полтавщине спасатели продолжают ликвидацию масштабного пожара на одном из предприятий, возникшего в результате массированного российского обстрела.

Возгорание возникло на нескольких отдельных локациях.

 
Фото: На Полтавщине продолжается ликвидация пожара на предприятии после обстрела РФ (t.me/dsns_telegram)

По состоянию на утро 20 августа все очаги пожара удалось локализовать, однако работы по ликвидации продолжаются.

К ликвидации пожара привлечены два пожарных поезда Укрзализныци, а также местные спасательные подразделения. Информации о пострадавших пока нет.

Атака на Полтавскую область

Ночью россия нанесла масштабный удар по Полтавской области, применив ударные дроны, баллистические и крылатые ракеты.

Попадания зафиксированы в Кременчугском и Лубенском районах, повреждены административные здания энергетических предприятий.

В Лубенском районе остались без света более 1,4 тыс. бытовых и 119 юридических абонентов.

Оккупанты запустили крылатые ракеты на Кременчуг с бомбардировщиков Ту-95МС, однако в городе сработала система ПВО.

