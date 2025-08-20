На Полтавщине до сих пор тушат пожар после вчерашнего российского обстрела (фото)

На Полтавщине продолжается ликвидация пожара после массированного обстрела РФ. В ГСЧС показали последствия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
На Полтавщине спасатели продолжают ликвидацию масштабного пожара на одном из предприятий, возникшего в результате массированного российского обстрела.
Возгорание возникло на нескольких отдельных локациях.
По состоянию на утро 20 августа все очаги пожара удалось локализовать, однако работы по ликвидации продолжаются.
К ликвидации пожара привлечены два пожарных поезда Укрзализныци, а также местные спасательные подразделения. Информации о пострадавших пока нет.
Ночью россия нанесла масштабный удар по Полтавской области, применив ударные дроны, баллистические и крылатые ракеты.
Попадания зафиксированы в Кременчугском и Лубенском районах, повреждены административные здания энергетических предприятий.
В Лубенском районе остались без света более 1,4 тыс. бытовых и 119 юридических абонентов.
Оккупанты запустили крылатые ракеты на Кременчуг с бомбардировщиков Ту-95МС, однако в городе сработала система ПВО.