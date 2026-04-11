Полтавщина під ударом БПЛА: ворог поцілив у магазин та кав’ярню, є загиблий
У ніч на 11 квітня російські війська атакували Лубенський район Полтавської області дронами, внаслідок чого загинула одна людина, ще одна дістала поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис очільника Полтавської ОВА Віталія Дяківнича в Telegram.
"Унаслідок падіння ворожого БПЛА пошкоджено приміщення магазину та кавʼярні", - повідомив він.
За словами очільника ОВА, унаслідок ворожого удару одна людина загинула.
"Ще одна людина отримала травми. Їй надають усю необхідну допомогу", - додав Дяківнич.
Вчора ввечері та сьогодні вночі російські війська продовжили атаки на цивільну інфраструктуру в різних регіонах України. Увечері 10 квітня під обстрілом опинилися житлові квартали Сум - пошкоджень зазнали будинки та дитячий садок, постраждали понад десять людей.
Тієї ж ночі окупанти вдарили по Одесі. Унаслідок атаки загинули двоє мешканців, ще двоє дістали поранення. Також зафіксовано значні руйнування житлових і приватних будівель.