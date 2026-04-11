Полтавщина під ударом БПЛА: ворог поцілив у магазин та кав’ярню, є загиблий

У ніч на 11 квітня російські війська атакували Лубенський район Полтавської області дронами, внаслідок чого загинула одна людина, ще одна дістала поранення.

"Унаслідок падіння ворожого БПЛА пошкоджено приміщення магазину та кавʼярні", - повідомив він. За словами очільника ОВА, унаслідок ворожого удару одна людина загинула. "Ще одна людина отримала травми. Їй надають усю необхідну допомогу", - додав Дяківнич. Нічна атака РФ Вчора ввечері та сьогодні вночі російські війська продовжили атаки на цивільну інфраструктуру в різних регіонах України. Увечері 10 квітня під обстрілом опинилися житлові квартали Сум - пошкоджень зазнали будинки та дитячий садок, постраждали понад десять людей.