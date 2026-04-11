Полтавщина под ударом БПЛА: враг попал в магазин и кафе, есть погибший
В ночь на 11 апреля российские войска атаковали Лубенский район Полтавской области дронами, в результате чего погиб один человек, еще один получил ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Полтавской ОГА Виталия Дякивнича в Telegram.
"В результате падения вражеского БПЛА повреждены помещения магазина и кафе", - сообщил он.
По словам главы ОГА, в результате вражеского удара один человек погиб.
"Еще один человек получил травмы. Ему оказывают всю необходимую помощь", - добавил Дякивнич.
Ночная атака РФ
Вчера вечером и сегодня ночью российские войска продолжили атаки на гражданскую инфраструктуру в разных регионах Украины. Вечером 10 апреля под обстрелом оказались жилые кварталы Сум - повреждения получили дома и детский сад, пострадали более десяти человек.
Той же ночью оккупанты ударили по Одессе. В результате атаки погибли двое жителей, еще двое получили ранения. Также зафиксированы значительные разрушения жилых и частных зданий.