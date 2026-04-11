Полтавщина под ударом БПЛА: враг попал в магазин и кафе, есть погибший

08:41 11.04.2026 Сб
1 мин
Еще один человек выжил после атаки, но получил ранения
aimg Мария Науменко
Полтавщина под ударом БПЛА: враг попал в магазин и кафе, есть погибший Фото: беспилотник типа "Шахед" (Getty Images)

В ночь на 11 апреля российские войска атаковали Лубенский район Полтавской области дронами, в результате чего погиб один человек, еще один получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Полтавской ОГА Виталия Дякивнича в Telegram.

Читайте также: Двойной обстрел Сум: повреждены десяток домов, среди пострадавших дети (фото)

"В результате падения вражеского БПЛА повреждены помещения магазина и кафе", - сообщил он.

По словам главы ОГА, в результате вражеского удара один человек погиб.

"Еще один человек получил травмы. Ему оказывают всю необходимую помощь", - добавил Дякивнич.

Ночная атака РФ

Вчера вечером и сегодня ночью российские войска продолжили атаки на гражданскую инфраструктуру в разных регионах Украины. Вечером 10 апреля под обстрелом оказались жилые кварталы Сум - повреждения получили дома и детский сад, пострадали более десяти человек.

Той же ночью оккупанты ударили по Одессе. В результате атаки погибли двое жителей, еще двое получили ранения. Также зафиксированы значительные разрушения жилых и частных зданий.

Больше по теме:
Трамп намерен массово помиловать своих сотрудников перед уходом с поста, - WSJ
Трамп намерен массово помиловать своих сотрудников перед уходом с поста, - WSJ
100 дней во власти. Как Буданов меняет Офис президента и ищет союзников на Банковой
Ульяна Безпалько, Милан Лелич 100 дней во власти. Как Буданов меняет Офис президента и ищет союзников на Банковой