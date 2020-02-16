ru
ua

Под Полтавой произошло тройное ДТП с двумя автобусами, пострадали 5 человек

Новости » Происшествия   

Полиция оформляет происшествие и выясняет обстоятельства ДТП

Под Полтавой столкнулись маршрутка, автобус и грузовик, в результате чего пострадали 5 человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

Отмечается, что на автодороге Киев - Харьков произошло столкновение грузовика, микроавтобуса Mercedes Sprinter рейсом "Харьков - Познань" и пассажирского автобуса. Пятерым пострадавшим оказывают медпомощь.

"Полиция оформляет происшествие и выясняет обстоятельства столкновения транспортных средств", - говорится в сообщении.

Напомним, в селе Коты Яворивского района (Львовская область) из водоема вытащили автомобиль с телами четырех человек.

РБК-Украина писало, что в Полтавской области вечером 15 февраля произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и грузовика, что повлекло гибель человека.

Ранее сообщалось, что в Харькове водитель автомобиля Mitsubishi совершил наезд на двух пешеходов на проспекте Льва Ландау. От полученных травм пешеходы погибли. Их личности устанавливались. ДТП произошло 14 февраля около 15 часов.

Арахамия согласен пустить воду в Крым в обмен на уступки Путина по Донбассу НБУ повысил официальный курс евро
Читать все новости