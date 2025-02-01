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У Полтаві внаслідок ракетного удару по будинку є жертви і поранені (фото)

Фото: РФ вдарила ракетою по будинку у Полтаві (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Юрченко

Росія 1 лютого завдала ракетного удару по п'ятиповерхівці у Полтаві. Внаслідок атаки є жертви та поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій в Telegram.

Рятувальники повідомили, що станом на 9:10 відомо про двох загиблих внаслідок атаки. Ще семеро осіб постраждали. З частково зруйнованого будинку врятували 21 особу.

Як зазначили в ДСНС, зруйновано під’їзд з першого по п'ятий поверх, виникла пожежа. Пошкоджено сусідні будинки та 12 авто.

На місці тривають рятувальні роботи.

 

Фото: окупанти вдарили по будинку у Полтаві (t.me/dsns_telegram)

Оновлено о 9:35
ДСНС повідомила, що кількість жертв зросла до трьох осіб, а постраждалих - до 10. Серед поранених є дитина.

Масована атака РФ

Сьогодні, 1 лютого, російські окупанти завдали нового масованого удару по Україні. Окупанти атакували Україну дронами, а також ракетами.

Відомо, що у Полтаві ворожа ракета частково зруйнувала п'ятиповерхівку, є також пошкодження енергомереж в області. У Харкові зафіксовані влучання, внаслідок атаки є жертва та постраждалі.

Крім того, росіяни масовано атакували дронами Запоріжжя. У місті пошкоджений об'єкт інфраструктури, багатоповерховий та приватні будинки.

Детальніше про наслідки ворожої атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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ПолтаваВійна в УкраїніРакетний удар