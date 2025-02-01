RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

В Полтаве в результате ракетного удара по дому есть жертвы и раненые (фото)

Фото: РФ ударила ракетой по дому в Полтаве (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Юрченко

Россия 1 февраля нанесла ракетный удар по пятиэтажке в Полтаве. В результате атаки есть жертвы и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

Спасатели сообщили, что по состоянию на 9:10 известно о двух погибших в результате атаки. Еще семь человек пострадали. Из частично разрушенного дома спасли 21 человека.

Как отметили в ГСЧС, разрушен подъезд с первого по пятый этаж, возник пожар. Повреждены соседние дома и 12 авто.

На месте продолжаются спасательные работы.

 

Фото: оккупанты ударили по дому в Полтаве (t.me/dsns_telegram)

Обновлено в 9:35
ГСЧС сообщила, что количество жертв возросло до трех человек, а пострадавших - до 10. Среди раненых есть ребенок.

Массированная атака РФ

Сегодня, 1 февраля, российские оккупанты нанесли новый массированный удар по Украине. Оккупанты атаковали Украину дронами, а также ракетами.

Известно, что в Полтаве вражеская ракета частично разрушила пятиэтажку, есть также повреждения энергосетей в области. В Харькове зафиксированы попадания, в результате атаки есть жертва и пострадавшие.

Кроме того, россияне массированно атаковали дронами Запорожье. В городе поврежден объект инфраструктуры, многоэтажный и частные дома.

Подробнее о последствиях вражеской атаки - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПолтаваВойна в УкраинеРакетный удар