У Полтаві та Харкові перебої зі світлом через стрибки напруги (фото, відео)

У неділю ввечері, 23 листопада, Полтава і Харків зіткнулися з перепадами електроенергії. У зв'язку з цим є проблемо з опаленням, і навіть призупиняли метро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Полтава" і Facebook Харківського метрополітену.
Приблизно о 17:48 мешканці Полтави стали повідомляти, що у місті фіксують перепади напруги. Окрім того, в окремих районах зникла подача опалення і гарячого водопостачання.
У Харкові також спостерігалися перепади напруги. На вулицях та в будинках блимало світло, і навіть тимчасово було призупинено метро.
"З технічних причин тимчасово призупинено рух поїздів лініями метрополітену. Про відновлення руху поїздів буде повідомлено додатково. Приносимо вибачення за тимчасові незручності", - йшлося у повідомленні о 18:21.
Проте через хвилин 15 у Харківському метрополітені заявили, що рух поїздів відновлено.
Нагадаємо, що цієї осені росіяни знову активізували удари по українській енергетиці, через що міста стикаються з блекаутами і живуть з графіками відключення світла.
Наприклад, в ніч на 8 листопада була масштабна атака РФ по енергетиці України. У "Центрэнерго" пізніше повідомили, що обидві їх ТЕС зупинилися і не генерують електроенергію.
До слова, того дня з блекаутом зіткнувся Харків. Удари РФ призвели до того, що в місті три дні поспіль не працювало метро.
Раніше РБК-Україна повідомляло, чому виникають стрибки напруги, яка побутова техніка найбільш вразлива до них і що робити, щоб уберегти свої прилади.