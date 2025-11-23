У Полтаві та Харкові перебої зі світлом через стрибки напруги (фото, відео)

Приблизно о 17:48 мешканці Полтави стали повідомляти, що у місті фіксують перепади напруги. Окрім того, в окремих районах зникла подача опалення і гарячого водопостачання.

У Харкові також спостерігалися перепади напруги. На вулицях та в будинках блимало світло, і навіть тимчасово було призупинено метро.

"З технічних причин тимчасово призупинено рух поїздів лініями метрополітену. Про відновлення руху поїздів буде повідомлено додатково. Приносимо вибачення за тимчасові незручності", - йшлося у повідомленні о 18:21.

Проте через хвилин 15 у Харківському метрополітені заявили, що рух поїздів відновлено.