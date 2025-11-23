RU

Экономика Авто Tech

В Полтаве и Харькове перебои со светом из-за скачков напряжения (фото, видео)

Фото: в обоих городах зафиксированы перебои со светом (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В воскресенье вечером, 23 ноября, Полтава и Харьков столкнулись с перепадами электроэнергии. В связи с этим есть проблемо с отоплением, и даже приостанавливали метро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Полтава" и Facebook Харьковского метрополитена.

Примерно в 17:48 жители Полтавы стали сообщать, что в городе фиксируют перепады напряжения. Кроме того, в отдельных районах исчезла подача отопления и горячего водоснабжения.

В Харькове также наблюдались перепады напряжения. На улицах и в домах мигал свет, и даже временно было приостановлено метро.

"По техническим причинам временно приостановлено движение поездов по линиям метрополитена. О возобновлении движения поездов будет сообщено дополнительно. Приносим извинения за временные неудобства", - говорилось в сообщении в 18:21.

Однако через минут 15 в Харьковском метрополитене заявили, что движение поездов восстановлено.

 

 

Удары РФ по энергетике

Напомним, что этой осенью россияне снова активизировали удары по украинской энергетике, из-за чего города сталкиваются с блэкаутами и живут с графиками отключения света.

Например, в ночь на 8 ноября была масштабная атака РФ по энергетике Украины. В "Центрэнерго" позже сообщили, что обе их ТЭС остановились и не генерируют электроэнергию.

К слову, в тот день с блэкаутом столкнулся Харьков. Удары РФ привели к тому, что в городе три дня подряд не работало метро.

Ранее РБК-Украина сообщало, почему возникают скачки напряжения, какая бытовая техника наиболее уязвима к ним и что делать, чтобы уберечь свои приборы.

ПолтаваХарьковОтключения света