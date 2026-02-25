У Полтаві пролунала серія вибухів

Пізно ввечері у середу, 25 лютого, у Полтаві пролунала серія гучних вибухів. Росіяни намагаються атакувати місто дронами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Полтава" і канал глави Полтавської ОВА Віталія Дяківнича.

"У Полтаві було чути вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йшлося у повідомленні о 23:29.

Згодом кілька вибухів було чути у Полтавській громаді, а пізніше повторні вибухи безпосередньо у самому обласному центрі.

Паралельно місцева влада інформувала про роботу ППО в області, а Повітряні сили ЗСУ незадовго до вибухів фіксували дрони над н.п. Диканька.

Також зауважимо, що моніторингові канали писали про ймовірну масовану атаку дронів цієї ночі, оскільки фіксувалося багато пусків безпілотників. Чи правдива ця інформація, поки невідомо.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:47 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Полтавській, Сумській, Чернігівській, Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях.