ua en ru
Чт, 26 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

У Полтаві пролунала серія вибухів

Середа 25 лютого 2026 23:47
UA EN RU
У Полтаві пролунала серія вибухів Фото: в області працює протиповітряна оборона (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Пізно ввечері у середу, 25 лютого, у Полтаві пролунала серія гучних вибухів. Росіяни намагаються атакувати місто дронами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Полтава" і канал глави Полтавської ОВА Віталія Дяківнича.

Читайте також: Росія вдарила по об'єкту "Нафтогазу" на Львівщині

"У Полтаві було чути вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йшлося у повідомленні о 23:29.

Згодом кілька вибухів було чути у Полтавській громаді, а пізніше повторні вибухи безпосередньо у самому обласному центрі.

Паралельно місцева влада інформувала про роботу ППО в області, а Повітряні сили ЗСУ незадовго до вибухів фіксували дрони над н.п. Диканька.

Також зауважимо, що моніторингові канали писали про ймовірну масовану атаку дронів цієї ночі, оскільки фіксувалося багато пусків безпілотників. Чи правдива ця інформація, поки невідомо.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:47 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Полтавській, Сумській, Чернігівській, Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях.

У Полтаві пролунала серія вибухів

Обстріли Полтавської області

Нагадаємо, що росіяни щодня атакують Україну дронами, ракетами та авіабомбами. Під ворожий удар, зокрема, потрапляє Полтавська область.

Так, в ніч на 20 лютого окупанти атакували нафтогазову інфраструктуру регіону. В результаті обстрілу виникла пожежа і були зафіксовані пошкодження.

Також ми писали, що в ніч на 8 лютого росіяни теж завдали удару по об'єктах групи "Нафтогаз" у Полтавській області. Були зафіксовані влучання, пожежі та зруйноване обладнання.

Читайте РБК-Україна в Google News
Полтава ППО Війна в Україні Дрони
Новини
"Покласти край вбивствам": команда Трампа отримала наказ перед переговорами України та РФ
"Покласти край вбивствам": команда Трампа отримала наказ перед переговорами України та РФ
Аналітика
Ще рік війни чи шанс на мир? Як Україна зустрічає 4-ту річницю вторгнення РФ
РБК-Українаінформаційне агентство Ще рік війни чи шанс на мир? Як Україна зустрічає 4-ту річницю вторгнення РФ