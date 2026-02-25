У Полтаві пролунала серія вибухів
Пізно ввечері у середу, 25 лютого, у Полтаві пролунала серія гучних вибухів. Росіяни намагаються атакувати місто дронами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Полтава" і канал глави Полтавської ОВА Віталія Дяківнича.
Читайте також: Росія вдарила по об'єкту "Нафтогазу" на Львівщині
"У Полтаві було чути вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йшлося у повідомленні о 23:29.
Згодом кілька вибухів було чути у Полтавській громаді, а пізніше повторні вибухи безпосередньо у самому обласному центрі.
Паралельно місцева влада інформувала про роботу ППО в області, а Повітряні сили ЗСУ незадовго до вибухів фіксували дрони над н.п. Диканька.
Також зауважимо, що моніторингові канали писали про ймовірну масовану атаку дронів цієї ночі, оскільки фіксувалося багато пусків безпілотників. Чи правдива ця інформація, поки невідомо.
Де оголосили тривогу
Станом на 23:47 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Полтавській, Сумській, Чернігівській, Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях.
Обстріли Полтавської області
Нагадаємо, що росіяни щодня атакують Україну дронами, ракетами та авіабомбами. Під ворожий удар, зокрема, потрапляє Полтавська область.
Так, в ніч на 20 лютого окупанти атакували нафтогазову інфраструктуру регіону. В результаті обстрілу виникла пожежа і були зафіксовані пошкодження.
Також ми писали, що в ніч на 8 лютого росіяни теж завдали удару по об'єктах групи "Нафтогаз" у Полтавській області. Були зафіксовані влучання, пожежі та зруйноване обладнання.