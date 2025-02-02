В Полтаве количество жертв ракетного удара возросло до 14

Количество жертв ракетного удара по Полтаве 1 февраля снова возросло. В результате атаки погибли 14 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС и Полтавскую ОВА .

Психологи ГСЧС и Нацполиции помогли 206 людям, из них 11 детей.

Кроме того, в результате ракетной атаки пострадали 17 человек, в частности, четверо детей. Бойцы ГСЧС спасли 22 человека.

Как сообщает Полтавская ОВА, один человек умер в больнице.

Из-под завалов частично разрушенной пятиэтажки в Полтаве достали тела еще двух погибших. Таким образом количество жертв возросло до 14. Среди погибших двое детей.

Массированная атака 1 февраля

Вчера, 1 февраля, российские войска нанесли комбинированный удар по Украине. Оккупанты выпустили 123 дрона и 42 ракеты различных типов.

В Полтаве вражеская ракета попала в пятиэтажный дом. В результате атаки был разрушен целый подъезд. На месте ракетного удара продолжаются поисковые работы.





Кроме того, вчера оккупанты массированно атаковали дронами Запорожье, зафиксированы удары по Харькову и Одесской области, а в Киевской области упали обломки сбитых целей.

Подробнее о последствиях вражеского массированного обстрела - в материале РБК-Украина.

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