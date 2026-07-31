В Полтаве из-за удара РФ разрушен сортировочный терминал "Новой почты"
Сегодня в пятницу, 31 июля, российские оккупанты атаковали Полтаву. В городе в результате вражеского обстрела был разрушен сортировочный терминал "Новой почты".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании в Telegram.
"Продолжается ликвидация последствий. Подробная информация о поврежденном грузе будет установлена в ближайшее время", - говорится в сообщении.
Там добавили, что сотрудники во время атаки находились в укрытиях, так что погибших или пострадавших нет.
Фото: пожар на ЧП в Полтаве (t.me/novapostcorp)
Также в компании проинформировали, что компенсируют клиентам объявленную ценность отправлений, уничтоженных в результате атаки РФ.
"Новая почта уже задействовала резервные логистические маршруты, чтобы минимизировать возможные задержки в доставке. Актуальную информацию о статусе отправлений можно узнать в мобильном приложении и на сайте Новой почты", – резюмировали в заявлении.
Другие атаки РФ на НП
Напомним, что в ночь на 30 июля РФ в ходе массированной атаке по Украине тоже ударила по сортировочному терминалу "Новой почты" в Полтаве. На момент атаки сотрудники были в укрытиях, поэтому обошлось без пострадавших.
Также мы писали, что в тот же день россияне ударили по Днепру. В результате атаки загорелся терминал "Новой почты".
Отметим, что 31 июля россияне утрам ударили по отделению "Новой почты" в Винницкой области. В результате атаки есть пострадавшие.