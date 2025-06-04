У Полтаві було чути вибухи на тлі ракетної атаки

"У Полтаві було чутно звук вибуху", - йдеться у повідомленні.

О 13:48 було повідомилено про вибухи у місті.

Повітряну тривогу в Полтавській області було оголошено в середу о 13:45. Вона триває досі.

У Повітряних силах попереджали про балістику у напрямку міста. Також у Полтавській ОВА повідомили про вибухи у громаді.

"У Полтавській громаді пролунав вибух. Обставини зʼясовуємо. До відбою повітряної тривоги перебувайте в укриттях", - написав керівник ОВА.