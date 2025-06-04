В Полтаве были слышны взрывы на фоне ракетной атаки

В Полтаве прогремел взрыв. Город находится под атакой российских ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Кременчугский Телеграф" и Telegram в.и.о. руководителя Полтавской ОГА Владимира Когута.
"В Полтаве был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении.
В 13:48 было сообщено о взрывах в городе.
Воздушная тревога в Полтавской области была объявлена в среду в 13:45. Она продолжается до сих пор.
В Воздушных силах предупреждали о баллистике в направлении города. Также в Полтавской ОГА сообщили о взрывах в общине.
"В Полтавской общине прогремел взрыв. Обстоятельства выясняем. До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях", - написал руководитель ОГА.
Сегодня, 4 июня российский ударный дрон ударил по окраине Харькова. По данным, обстрел пришелся на автозаправку в Киевском районе.
Как сообщал мэр города один работник получил ранения.
"По предварительной информации, ударный БПЛА типа "Молния" ударил по окраине города в Киевском районе. Выясняем детали", - сообщил Терехов.
Напомним, в ночь на 4 июня из-за ночной атаки российскими дронами в Сумской области был поврежден завод по производству биоэтанола, произошел разлив патоки. Предварительно, зафиксировано не менее 12 попаданий беспилотников.
В то же время, Силы ПВО сообщили, что в ночь на 4 июня российские оккупанты осуществили массированный удар по Украине, применив 95 ударных беспилотников типа Shahed и различные беспилотники-имитации.
Атаки велись с направлений Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, а также Чауда во временно оккупированном Крыму.
Основными целями врага стали регионы Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Одесской и Донецкой областей.
Стало известно, что по состоянию на 9:00 утра противовоздушная оборона Украины уничтожила 61 вражеский БпЛА типа Shahed. Из них 36 сбиты прямым огнем, еще 25 - потеряны или подавлены благодаря средствам РЭБ.
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