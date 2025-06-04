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В Полтаве были слышны взрывы на фоне ракетной атаки

Фото: в Полтаве прогремел взрыв на фоне атаки ракет (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В Полтаве прогремел взрыв. Город находится под атакой российских ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Кременчугский Телеграф" и Telegram в.и.о. руководителя Полтавской ОГА Владимира Когута.

"В Полтаве был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении.

В 13:48 было сообщено о взрывах в городе.

Воздушная тревога в Полтавской области была объявлена в среду в 13:45. Она продолжается до сих пор.

В Воздушных силах предупреждали о баллистике в направлении города. Также в Полтавской ОГА сообщили о взрывах в общине.

"В Полтавской общине прогремел взрыв. Обстоятельства выясняем. До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях", - написал руководитель ОГА.

Атака на Украину

Сегодня, 4 июня российский ударный дрон ударил по окраине Харькова. По данным, обстрел пришелся на автозаправку в Киевском районе.

Как сообщал мэр города один работник получил ранения.

"По предварительной информации, ударный БПЛА типа "Молния" ударил по окраине города в Киевском районе. Выясняем детали", - сообщил Терехов.

Напомним, в ночь на 4 июня из-за ночной атаки российскими дронами в Сумской области был поврежден завод по производству биоэтанола, произошел разлив патоки. Предварительно, зафиксировано не менее 12 попаданий беспилотников.

В то же время, Силы ПВО сообщили, что в ночь на 4 июня российские оккупанты осуществили массированный удар по Украине, применив 95 ударных беспилотников типа Shahed и различные беспилотники-имитации.

Атаки велись с направлений Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, а также Чауда во временно оккупированном Крыму.

Основными целями врага стали регионы Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Одесской и Донецкой областей.

Стало известно, что по состоянию на 9:00 утра противовоздушная оборона Украины уничтожила 61 вражеский БпЛА типа Shahed. Из них 36 сбиты прямым огнем, еще 25 - потеряны или подавлены благодаря средствам РЭБ.

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