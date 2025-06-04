РФ вдарила дроном "Молнія" по заправці у Харкові: поранено працівника

Сьоодні, 4 червня російський ударний дрон вдарив по околиці Харкова. За даними, обстріл прийшовся на автозаправку у Київському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова .

"На щастя, обійшлося без загоряння. На жаль, є один постраждалий працівник АЗС отримав поранення ноги", – додав міський голова.

За його словами, під удар потрапила заправка на виїзді з Харкова у напрямку окружної дороги. Попри ураження, масштабної пожежі вдалося уникнути.

"За попередньою інформацією, ударний БПЛА типу "Молнія" вдарив по околиці міста у Київському районі. З’ясовуємо деталі", – повідомив Терехов.

Як повідомляє мер міста один працівник отримав поранення.

Атака на Харків

Нагадаємо, вчора ми писали, що на виїзді з Харкова, поблизу межі міста та області, було зафіксовано влучання ворожого FPV-дрону.

Крім того, 2 червня, за даними ДСНС, вночі ворог завдав ударів дронами по території поштового терміналу у передмісті Харкова. Там сталася масштабна пожежа - горіли дві складські будівлі та контейнери на загальній площі 3000 кв. м.

Також відомо, що одна людина загинула, ще одна поранена внаслідок дронової атаки РФ на цивільне підприємство у Балаклії в Харківській області.

Водночас, Сили ППО повідомили, що у ніч на 4 червня російські окупанти здійснили масований удар по Україні, застосувавши 95 ударних безпілотників типу Shahed та різні безпілотники-імітації.

Атаки велися з напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, а також Чауда в тимчасово окупованому Криму.

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