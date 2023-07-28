У польському Жешуві відкриють ремонтно-логістичний центр НАТО, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Globe and Mail .

Про будівництво об'єкта альянсу стало відомо в червні цього року, коли мер Жешува Конрад Фіолек заявив про створення бази НАТО, де будуть постійно дислоковані "американські, британські та канадські війська".

Канадські та польські чиновники на умовах анонімності повідомили виданню, що під об'єктом мається на увазі не база, а центр логістики та ремонту техніки.

"Ми збираємося створити ремонтний центр у партнерстві зі США та Великою Британією. Ми не маємо наміру мати велику канадську присутність", - сказав на умовах анонімності канадський чиновник.

При цьому він додав, що основною функцією центру буде ремонт українських танків та іншої броньованої техніки.

У пресслужбі НАТО в Брюсселі на запит видання відповіли, що той "значно посилює стримування й оборону для всіх членів Альянсу, підвищує стійкість до російського примусу та підтримує партнерів у протидії зловмисному втручанню й агресії".

Видання зазначає, що значення Жешува, розташованого приблизно за 100 кілометрів біля кордону з Україною, суттєво зросло після повномасштабного вторгнення Росії. Біля місцевого аеропорту дислоковано 1700 американських військових, а сам аеропорт став логістичним центром для постачання Україні західної техніки.

Центр з ремонту у Польщі

У липні у Польщі відкрився сервісний центр з ремонту українських танків Leopard. Перші танки вже прибули з України на завод Bumar.

Переговори про відкриття центру тривали довго і в якийсь момент навіть повідомлялося, що Німеччина розірвала угоду про ремонт українських танків у Польщі. Причиною стало те, що німці вважають цілком перебільшеними цінові очікування поляків.

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