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В польском Жешуве откроют ремонтно-логистический центр НАТО, - СМИ

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Пятница 28 июля 2023 21:44
В польском Жешуве откроют ремонтно-логистический центр НАТО, - СМИ Фото: В польском Жешуве откроют ремонтно-логистический центр НАТО (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В польском городе Жешуве планируется строительство ремонтно-логистического центра Североатлантического альянса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Globe and Mail.

О строительстве объекта альянса стало известно в июне этого года, когда мэр Жешува Конрад Фиолек заявил о создании базы НАТО, где будут постоянно дислоцированы "американские, британские и канадские войска".

Канадские и польские чиновники на условиях анонимности сообщили изданию, что под объектом имеется в виду не база, а центр логистики и ремонта техники.

"Мы собираемся создать ремонтный центр в партнерстве с США и Великобританией. Мы не намерены иметь большое канадское присутствие", – сказал на условиях анонимности канадский чиновник.

При этом он добавил, что основной функцией центра будет ремонт украинских танков и другой бронированной техники.

В пресс-службе НАТО в Брюсселе на запрос издания ответили, что тот "значительно усиливает сдерживание и оборону для всех членов Альянса, повышает устойчивость к российскому принуждению и поддерживает партнеров в противодействии злонамеренному вмешательству и агрессии".

Издание отмечает, что значение Жешува, расположенного примерно в 100 километрах у границы с Украиной, существенно возросло после полномасштабного вторжения России. Возле местного аэропорта дислоцированы 1700 американских военных, а сам аэропорт стал логистическим центром для поставки Украине западной техники.

Центр по ремонту в Польше

В июле в Польше открылся сервисный центр по ремонту украинских танков Leopard. Первые танки уже прибыли из Украины на завод Bumar.

Переговоры об открытии центра длились долго и в какой-то момент даже сообщалось, что Германия расторгла соглашение о ремонте украинских танков в Польше. Причиной стало то, что немцы считают полностью преувеличенными ценовые ожидания поляков.

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