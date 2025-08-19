ua en ru
Польський злотий подорожчав до гривні

Україна, Вівторок 19 серпня 2025 15:59
UA EN RU
Польський злотий подорожчав до гривні Фото: курс злотого зріс на 5 копійок (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні. Злотий подорожчав після падіння протягом чотирьох днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 29 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,3843 гривень за 1 злотий (+0,0513 грн).
Польський злотий подорожчав до гривні

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,15 гривень і продають по 11,45 гривень. Курс не змінився.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після падіння до мінімуму з початку квітня.

Офіційний курс на 20 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,3557 гривень за 1 долар (+0,0968 грн).

Офіційний курс євро становитиме 48,3241 гривень за 1 євро (+0,1502 грн).

