Польський злотий подорожчав до гривні
Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні. Злотий подорожчав після падіння протягом чотирьох днів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 29 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,3843 гривень за 1 злотий (+0,0513 грн).
bank.gov.ua
На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,15 гривень і продають по 11,45 гривень. Курс не змінився.
НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.
Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після падіння до мінімуму з початку квітня.
Офіційний курс на 20 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,3557 гривень за 1 долар (+0,0968 грн).
Офіційний курс євро становитиме 48,3241 гривень за 1 євро (+0,1502 грн).