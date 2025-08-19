ua en ru
Польский злотый подорожал к гривне

Украина, Вторник 19 августа 2025 15:59
Польский злотый подорожал к гривне Фото: курс злотого вырос на 5 копеек (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне. Злотый подорожал после падения в течение четырех дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 29августа 2025 года установлен на таком уровне: 11,3843 гривен за 1 злотый (+0,0513 грн).
bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,15 гривен и продают по 11,45 гривен. Курс не изменился.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после падения до минимума с начала апреля.

Официальный курс на 20 августа 2025 года установлен на таком уровне: 41,3557 гривен за 1 доллар (+0,0968 грн).

Официальный курс евро составит 48,3241 гривен за 1 евро (+0,1502 грн).

