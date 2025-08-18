ua en ru
Польський злотий подешевшав до гривні

Україна, Понеділок 18 серпня 2025 15:59
Фото: курс злотого впав на 1 копійку (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні. Злотий дешевшає четвертий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 19 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,333 гривень за 1 злотий (-0,0098 грн).
Польський злотий подешевшав до гривні

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,15 гривень і продають по 11,45 гривень. Курс не змінився.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар впав до мінімуму з початку квітня, коли курс був найнижчим цього року.

Офіційний курс на 19 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,2589 гривень за 1 долар (-0,0812 грн). Це мінімальний рівень з 9 квітня (41,174 гривень).

Офіційний курс євро становитиме 48,1739 гривень за 1 євро (-0,1320 грн).

