Польский злотый подешевел к гривне

Украина, Понедельник 18 августа 2025 15:59
Польский злотый подешевел к гривне Фото: курс злотого упал на 1 копейку (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне. Злотый дешевеет четвертый день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 19 августа 2025 года установлен на таком уровне: 11,333 гривен за 1 злотый (-0,0098 грн).
bank.gov.ua

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,15 гривен и продают по 11,45 гривен. Курс не изменился.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар упал до минимума с начала апреля, когда курс был самым низким в этом году.

Официальный курс на 19 августа 2025 года установлен на таком уровне: 41,2589 гривен за 1 доллар (-0,0812 грн). Это минимальный уровень с 9 апреля (41,174 гривен).

Официальный курс евро составит 48,1739 гривен за 1 евро (-0,1320 грн).

