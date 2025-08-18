НБУ знизив курс долара до мінімуму з початку квітня

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар впав до мінімуму з початку квітня, коли курс був найнижчим цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

На готівковому ринку курс долара не змінився - 41,60 гривень, курс євро впав до 48,45 гривень.

На міжбанку сьогодні курс зріс на 5 копійок до 41,26-41,29 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс на 19 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,2589 гривень за 1 долар (-0,0812 грн). Це мінімальний рівень з 9 квітня (41,174 гривень).

Прогноз курсу

Як зазначила в коментарі РБК-Україна Ганна Золотько з Unex Bank, цього тижня курс має залишитися відносно стабільним: зміни не перевищать 1,5% від поточного рівня, якщо не станеться неочікуваних подій в Україні чи світі.

"Курс гривні до іноземних валют визначатиме ринок, але НБУ буде активно впливати на цей курс, щоб уникнути надмірних коливань і забезпечити стабільність валютного ринку", - сказала вона.