Польський злотий дешевшає до гривні третій день поспіль
Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні. Злотий дешевшає третій день поспіль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 25 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,2389 гривень за 1 злотий (-0,0473 грн).
bank.gov.ua
На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,10 гривень і продають по 11,40 гривень. Курс впав на 5 копійок.
НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.
Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після падіння до мінімуму з початку квітня.
Офіційний курс на 25 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,2839 гривень за 1 долар (+0,0654 грн).
Офіційний курс євро становитиме 47,91 гривень за 1 євро (-0,0725 грн).