Польский злотый дешевеет к гривне третий день подряд
Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне. Злотый дешевеет третий день подряд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 25 августа 2025 года установлен на таком уровне: 11,2389 гривен за 1 злотый (-0,0473 грн).
bank.gov.ua
На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,10 гривен и продают по 11,40 гривен. Курс упал на 5 копеек.
НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.
Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после падения до минимума с начала апреля.
Официальный курс на 25 августа 2025 года установлен на таком уровне: 41,2839 гривен за 1 доллар (+0,0654 грн).
Официальный курс евро составит 47,91 гривен за 1 евро (-0,0725 грн).