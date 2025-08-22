ua en ru
Польский злотый дешевеет к гривне третий день подряд

Украина, Пятница 22 августа 2025 15:59
Польский злотый дешевеет к гривне третий день подряд Фото: курс злотого упал на 5 копеек (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне. Злотый дешевеет третий день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 25 августа 2025 года установлен на таком уровне: 11,2389 гривен за 1 злотый (-0,0473 грн).
На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,10 гривен и продают по 11,40 гривен. Курс упал на 5 копеек.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после падения до минимума с начала апреля.

Официальный курс на 25 августа 2025 года установлен на таком уровне: 41,2839 гривен за 1 доллар (+0,0654 грн).

Официальный курс евро составит 47,91 гривен за 1 евро (-0,0725 грн).

