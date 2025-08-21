ua en ru
Чт, 21 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Польський злотий дешевшає до гривні другий день поспіль

Україна, Четвер 21 серпня 2025 15:59
UA EN RU
Польський злотий дешевшає до гривні другий день поспіль Фото: курс злотого впав на 5 копійок (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні. Злотий дешевшає другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 22 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,2862 гривень за 1 злотий (-0,0525 грн).
Польський злотий дешевшає до гривні другий день поспіль

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,15 гривень і продають по 11,45 гривень. Курс не змінився.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар впав до мінімуму з початку квітня.

Офіційний курс на 22 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,2185 гривень за 1 долар (-0,1597 грн). Це мінімальний рівень з 9 квітня (41,174 гривень).

Офіційний курс євро становитиме 47,9825 гривень за 1 євро (-0,1859 грн).

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України Польща
Новини
Трамп розніс Байдена за затримку з дозволом Україні бити по території РФ
Трамп розніс Байдена за затримку з дозволом Україні бити по території РФ
Аналітика
Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"