Польський злотий дешевшає до гривні другий день поспіль
Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні. Злотий дешевшає другий день поспіль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 22 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,2862 гривень за 1 злотий (-0,0525 грн).
bank.gov.ua
На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,15 гривень і продають по 11,45 гривень. Курс не змінився.
НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.
Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар впав до мінімуму з початку квітня.
Офіційний курс на 22 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,2185 гривень за 1 долар (-0,1597 грн). Це мінімальний рівень з 9 квітня (41,174 гривень).
Офіційний курс євро становитиме 47,9825 гривень за 1 євро (-0,1859 грн).