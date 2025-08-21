ua en ru
Польский злотый дешевеет к гривне второй день подряд

Украина, Четверг 21 августа 2025 15:59
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне. Злотый дешевеет второй день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 22 августа 2025 года установлен на таком уровне: 11,2862 гривен за 1 злотый (-0,0525 грн).
На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,15 гривен и продают по 11,45 гривен. Курс не изменился.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар упал до минимума с начала апреля.

Официальный курс на 22 августа 2025 года установлен на таком уровне: 41,2185 гривен за 1 доллар (-0,1597 грн). Это минимальный уровень с 9 апреля (41,174 гривен).

Официальный курс евро составит 47,9825 гривен за 1 евро (-0,1859 грн).

