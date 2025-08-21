ua en ru
НБУ знизив курс долара до мінімуму з початку квітня, курс євро - нижче 48 гривень

Україна, Четвер 21 серпня 2025 15:40
НБУ знизив курс долара до мінімуму з початку квітня, курс євро - нижче 48 гривень
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар впав до мінімуму з початку квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 22 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,2185 гривень за 1 долар (-0,1597 грн). Це мінімальний рівень з 9 квітня (41,174 гривень).
НБУ знизив курс долара до мінімуму з початку квітня, курс євро - нижче 48 гривень

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 47,9825 гривень за 1 євро (-0,1859 грн).

НБУ знизив курс долара до мінімуму з початку квітня, курс євро - нижче 48 гривень

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс впав на 12 копійок до 41,19-41,22 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
НБУ знизив курс долара до мінімуму з початку квітня, курс євро - нижче 48 гривень

udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав на 5 копійок до 41,55 гривень, курс євро впав на 10 копійок до 48,55 гривень.

Курс євро-долар

США та Європейський Союз остаточно закріпили торговельну угоду, досягнуту місяць тому. Вона включає 15% тариф США на більшість європейських товарів. ЄС підтвердив намір закупити американський СПГ, нафту і ядерні продукти на суму 750 млрд доларів

Угода призвела до невеликого зниження курсу євро з 1,1661 до 1,1641 долара.

