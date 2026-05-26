Польський маркетплейс Allegro заходить в Україну: конкурент Rozetka стартує вже в червні

Головне:

Allegro планує офіційний старт в Україні вже у червні 2026 року.

На першому етапі українці зможуть купувати товари у польських продавців.

Доставкою замовлень займатиметься Nova Post.

У компанії розглядають запуск Allegro.ua та підключення українських продавців у 2027 році.

Основним конкурентом платформи в Україні стане Rozetka.

Найбільший польський маркетплейс Allegro готується до виходу на український ринок. Як повідомляє польське галузеве видання Wiadomości Handlowe з посиланням на власні джерела, перший етап запуску стартує вже у червні.

Спочатку українським користувачам відкриють можливість купувати товари у польських продавців на Allegro з доставкою в Україну. До проєкту на старті планують залучити кілька сотень мерчантів із Польщі.

За інформацією видання, далі компанія поступово розширюватиме кількість продавців, а в перспективі може створити окрему платформу Allegro.ua для українського ринку. Неофіційно йдеться про те, що інтеграція українських продавців може відбутися вже у 2027 році.

Доставкою товарів із Польщі в Україну займатиметься Nova Post – міжнародний підрозділ ''Нової пошти''. У матеріалі зазначається, що компанія вже активно розвиває логістичну мережу між Польщею та Україною.

У самому Allegro підтвердили запуск першої фази проєкту під назвою Allegro International Ukraina. У компанії заявили, що бачать зростання попиту на міжнародну онлайн-торгівлю та інтерес з боку українських покупців.

Представники маркетплейсу наголошують, що наразі зосереджені на технологічній та операційній підтримці партнерів із Польщі, які готуються до експорту товарів в Україну.

За оцінками експертів, головним конкурентом Allegro на українському ринку стане Rozetka – найбільший український маркетплейс, який поєднує онлайн-продажі з мережею офлайн-магазинів та точок видачі замовлень.

Директор дослідницької компанії GT Partners Ukraine Ігор Гугля вважає, що успіх Allegro в Україні залежатиме від унікальності асортименту, логістики та маркетингової стратегії. За його словами, співпраця з Nova Post може стати важливою перевагою для польської платформи.

Allegro останніми роками активно розширює присутність у Центральній та Східній Європі. Після виходу на ринки Чехії, Словаччини та Угорщини Україна може стати наступним напрямком міжнародної експансії компанії.