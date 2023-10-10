Через російську ракету? Топ-генерали у Польщі подали у відставку

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polsat .

Речниця Генштабу Збройних сил Польщі полковник Йоанна Клейшміт підтвердила прохання воєначальників про відставку, але зазначила, що жодних подальших заяв про це не планується, адже генерали просто скористалися своїм правом піти з посад.

Видання повідомляє, що напруженість в польській армії триває вже кілька місяців. Конфлікт загострився після інциденту з російською ракетою Х-55, що впала під Бидгощем у 2022 році.

Тоді міністр національної оборони Маріуш Блащак поклав відповідальність за ситуацію на оперативного командувача Піотровські і звинуватив його в недбалості. Він також пропонував звільнити військового з посади.

У відповідь на це Піотровські закликав "бути сильними та консолідованими". Тоді його підтримав і Анджейчак.

Інцидент з падінням ракети у Польщі

27 квітня цього року з'явилась інформація щодо того, що за 15 кілометрів від Бидгоща знайшли уламки російської ракетою Х-55. Вони впали у Польщі ще у грудні 2022 року, але виявили їх не одразу.

Також повідомлялося, що військові Збройних сил Польщі були проінформовані про ракету, яка могла прямувати в бік Польщі 16 грудня минулого року, однак не доповіли про це в Міністерство оборони.

Пізніше в ЗМІ з'явились чутки відставку генерала, генералітету або міністра національної оборони Маріуша Блащака у зв'язку з ситуацією, проте жодних дій тоді вжито не було.

Також нагадаємо, що у листопаді 2022 року у прикордонному польському містечку Пшеводув впали ракети, внаслідок чого загинули двоє осіб.

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