ua en ru
Вт, 10 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Через російську ракету? Топ-генерали у Польщі подали у відставку

Польща, Вівторок 10 жовтня 2023 13:56
UA EN RU
Через російську ракету? Топ-генерали у Польщі подали у відставку Фото: польські топ-генерали подали у відставку (wyborcza.pl)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Начальник Генерального штабу Збройних сил Польщі генерал Раймунд Анджейчак і командувач військами оперативного призначення генерал Томаш Пйотровський подали заяви про відставку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polsat.

Речниця Генштабу Збройних сил Польщі полковник Йоанна Клейшміт підтвердила прохання воєначальників про відставку, але зазначила, що жодних подальших заяв про це не планується, адже генерали просто скористалися своїм правом піти з посад.

Видання повідомляє, що напруженість в польській армії триває вже кілька місяців. Конфлікт загострився після інциденту з російською ракетою Х-55, що впала під Бидгощем у 2022 році.

Тоді міністр національної оборони Маріуш Блащак поклав відповідальність за ситуацію на оперативного командувача Піотровські і звинуватив його в недбалості. Він також пропонував звільнити військового з посади.

У відповідь на це Піотровські закликав "бути сильними та консолідованими". Тоді його підтримав і Анджейчак.

Інцидент з падінням ракети у Польщі

27 квітня цього року з'явилась інформація щодо того, що за 15 кілометрів від Бидгоща знайшли уламки російської ракетою Х-55. Вони впали у Польщі ще у грудні 2022 року, але виявили їх не одразу.

Також повідомлялося, що військові Збройних сил Польщі були проінформовані про ракету, яка могла прямувати в бік Польщі 16 грудня минулого року, однак не доповіли про це в Міністерство оборони.

Пізніше в ЗМІ з'явились чутки відставку генерала, генералітету або міністра національної оборони Маріуша Блащака у зв'язку з ситуацією, проте жодних дій тоді вжито не було.

Також нагадаємо, що у листопаді 2022 року у прикордонному польському містечку Пшеводув впали ракети, внаслідок чого загинули двоє осіб.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща
NEWS
Ігнат назвав пріоритетні цілі повітряних ударів РФ по Україні
Ігнат назвав пріоритетні цілі повітряних ударів РФ по Україні
DAILY
Чи вмовить Росія Іран передати їй балістичні ракети і чи зможе українська ППО їх збивати
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Чи вмовить Росія Іран передати їй балістичні ракети і чи зможе українська ППО їх збивати