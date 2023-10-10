Из-за российской ракеты? Топ-генералы в Польше подали в отставку
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши генерал Раймунд Анджейчак и командующий войсками оперативного назначения генерал Томаш Пьотровский подали заявления об отставке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polsat.
Спикер Генштаба Вооруженных сил Польши полковник Йоанна Клейшмит подтвердила просьбу военачальников об отставке, но отметила, что никаких дальнейших заявлений об этом не планируется, ведь генералы просто воспользовались своим правом уйти с должностей.
Издание сообщает, что напряженность в польской армии продолжается уже несколько месяцев. Конфликт обострился после инцидента с российской ракетой Х-55, которая упалла под Быдгощом в 2022 году.
Тогда министр национальной обороны Мариуш Блащак возложил ответственность за ситуацию на оперативного командующего Пьотровски и обвинил его в халатности. Он также предлагал уволить военного с должности.
В ответ на это Пьотровски призвал "быть сильными и консолидированными". Тогда его поддержал и Анджейчак.
Инцидент с падением ракеты в Польше
27 апреля этого года появилась информация о том, что в 15 километрах от Быдгоща были обнаружены обломки российской ракетой Х-55. Они упали в Польше еще в декабре 2022, но обнаружили их не сразу.
Также сообщалось, что военные Вооруженных сил Польши были проинформированы о ракете, которая могла следовать в сторону Польши 16 декабря прошлого года, однако не доложили об этом Министерству обороны.
Позже в СМИ появились слухи об отставке генерала, генералитета или министра национальной обороны Мариуша Блащака в связи с ситуацией, однако никаких действий тогда предпринято не было.
Также напомним, что в ноябре 2022 года в приграничном польском городке Пшеводув упали ракеты, в результате чего погибли два человека.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.