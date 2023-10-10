Из-за российской ракеты? Топ-генералы в Польше подали в отставку

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polsat .

Спикер Генштаба Вооруженных сил Польши полковник Йоанна Клейшмит подтвердила просьбу военачальников об отставке, но отметила, что никаких дальнейших заявлений об этом не планируется, ведь генералы просто воспользовались своим правом уйти с должностей.

Издание сообщает, что напряженность в польской армии продолжается уже несколько месяцев. Конфликт обострился после инцидента с российской ракетой Х-55, которая упалла под Быдгощом в 2022 году.

Тогда министр национальной обороны Мариуш Блащак возложил ответственность за ситуацию на оперативного командующего Пьотровски и обвинил его в халатности. Он также предлагал уволить военного с должности.

В ответ на это Пьотровски призвал "быть сильными и консолидированными". Тогда его поддержал и Анджейчак.

Инцидент с падением ракеты в Польше

27 апреля этого года появилась информация о том, что в 15 километрах от Быдгоща были обнаружены обломки российской ракетой Х-55. Они упали в Польше еще в декабре 2022, но обнаружили их не сразу.

Также сообщалось, что военные Вооруженных сил Польши были проинформированы о ракете, которая могла следовать в сторону Польши 16 декабря прошлого года, однако не доложили об этом Министерству обороны.

Позже в СМИ появились слухи об отставке генерала, генералитета или министра национальной обороны Мариуша Блащака в связи с ситуацией, однако никаких действий тогда предпринято не было.

Также напомним, что в ноябре 2022 года в приграничном польском городке Пшеводув упали ракеты, в результате чего погибли два человека.

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