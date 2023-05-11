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Міноборони Польщі про російську Х-55: військові помітили об'єкт, але не повідомили про нього

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Четвер 11 травня 2023 17:07
Міноборони Польщі про російську Х-55: військові помітили об'єкт, але не повідомили про нього Фото: міністр оборони Польщі Маріуш Блащак (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Оперативне командування Збройних сил Польщі було проінформовано про можливу ракету, яка прямувала в бік Польщі 16 грудня минулого року.

Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За словами міністра, військові не доповіли йому про російську ракету, яка прямувала в бік Польщі.

Польські ЗМІ останніми днями повідомляли, що військовий об'єкт, знайдений у квітні в польському лісі, виявився російською ракетою Х-55.

Водночас радіо RMF повідомило, що польські служби бачили об'єкт, який увійшов у повітряний простір Польщі з боку Білорусі в грудні, але потім втратили його з поля зору.

Нагадаємо, наприкінці квітня поблизу польського міста Бидгощ виявили уламки об'єкта, схожого на ракету. ЗМІ зазначали, що на ньому були написи російською мовою.

Пізніше у Польщі заявили, що ракета, ймовірно, належала польській армії та могла впасти у лісі під час військових навчань.

Однак пізніше стало відомо, що в лісі біля Бидгоща було виявлено уламки російської крилатої ракети Х-55.

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Польща ракети Війна Росії проти України Російська Федерація
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