Польські спецслужби: Росія демонізує Захід для виправдання своїх злочинів

Як пише видання, урядовий уповноважений з питань безпеки інформаційного простору Польщі Станіслав Жарин підкреслив, що інформаційна діяльність Росії постійно спрямована на Захід.

"Російські пропагандистські центри намагаються показати, що Захід має на меті зло, політику конфронтації, прагнення до війни, толерантність до подвійних стандартів, прихильність до злочинних режимів і русофобію. Підконтрольні Кремлю канали зв’язку роками ведуть антизахідну пропаганду. Наразі це переважно вбудовується в контекст війни Росії проти України", - відзначив Жарин.

Згідно з російськими тезами, пише видання, Захід підтримує Україну і "київських бандерівців", оскільки за допомогою "фашистів" опосередковано хоче "боротися з мирною Москвою".

"Кремль хоче переконати суспільство, що "спецоперація", яка проводиться в Україні, є необхідністю через відчуття оточення з боку Росії та зростання загрози з боку Заходу", - пояснив урядовий уповноважений.

Крім того, він зауважив, що у дезінформаційній діяльності також використовуються нарративи про зростаючий військовий потенціал НАТО, підтримку режимів, "брудної діяльності" Північноатлантичного альянсу та прагнення до військового протистояння з Росією, тоді як Захід ігнорує інші загрози, наприклад, з боку України. На думку польських спецслужб, російські джерела постійно просувають повідомлення щодо відповідальності НАТО і Заходу за все зло у світі.

"Насправді "демонізація" Заходу дозволяє Москві виправдати злочинну діяльність, що подається як оборонна акція", - констатував Жарин.

