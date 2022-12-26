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Польские спецслужбы: Россия демонизирует Запад для оправдания своих преступлений

Фото: уполномоченный правительства по безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарин (facebook.com)
Автор: Татьяна Зарембо

Российские пропагандистские центры пытаются показать "демонизацию" Запада в собственных медиа, чтобы такая манипуляция общественным мнением помогла им создать выгодную для Кремля картинку обезображенной реальности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PolskieRadio.

Как пишет издание, правительственный уполномоченный по безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарин подчеркнул, что информационная деятельность России постоянно направлена на Запад.

"Российские пропагандистские центры пытаются показать, что Запад преследует как цель зло, политику конфронтации, стремление к войне, толерантность к двойным стандартам, приверженность преступным режимам и русофобию. Подконтрольные Кремлю каналы связи годами ведут антизападную пропаганду. В настоящее время это преимущественно встраивается в контекст войны России против Украины", - отметил Жарин.

Согласно российским тезисам, пишет издание, Запад поддерживает Украину и "киевских бандеровцев", поскольку с помощью "фашистов" косвенно хочет "бороться с мирной Москвой".

"Кремль хочет убедить общество, что проводимая в Украине "спецоперация" является необходимостью из-за ощущения окружения со стороны России и роста угрозы со стороны Запада", - пояснил правительственный уполномоченный.

Кроме того, он отметил, что в дезинформационной деятельности также используются нарративы о растущем военном потенциале НАТО, поддержке режимов, "грязной деятельности" Североатлантического альянса и стремлении к военному противостоянию с Россией, тогда как Запад игнорирует другие угрозы, например, со стороны Украины. По мнению польских спецслужб, российские источники постоянно продвигают сообщения об ответственности НАТО и Запада за все зло в мире.

"На самом деле "демонизация" Запада позволяет Москве оправдать преступную деятельность, представляемую как оборонительную акцию", - констатировал Жарин.

Недавно РБК-Украина сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Польши Анджеем Дудой перед возвращением в Украину.

Ранее мы писали, чтоначальник Генштаба ВС Польши Раймунд Анджейчак приехал в Украину и встретился с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Напомним, Украина и Польша обсудили ситуацию на границе на фоне маневров в Беларуси.

Ранее польский президент Анджей Дуда заявил о поддержке Украины "до последнего дня ее борьбы".

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