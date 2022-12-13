Україна і Польща обговорили ситуацію на кордоні з Білоруссю на тлі раптової перевірки армії

Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв обговорив ситуацію на кордоні України та Білорусі з командувачем Оперативного командування видів ЗС Польщі генерал-лейтенантом Томашем Піотровські.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України .

Повідомляється, що сторони обговорили безпекову ситуацію на українсько-білоруському кордоні, у зв’язку з "раптовою перевіркою" бойової готовності Збройних сил Білорусі.

Зокрема, Піотровські висловив стурбованість щодо заяви військового керівництва білоруської армії про перекидання військ у визначені райони, проведення інженерного обладнання, організацію охорони й оборони.

У свою чергу Наєв поінформував колегу про можливі сценарії розвитку подій у найближчій перспективі і розповів про покладені завдання на українських військових.

Наєв також звернув увагу на необхідності обміну оперативною інформацією та координації спільних дій. А Піотровські запевнив у повній політичній підтримці та наданні всебічної допомоги Україні від Польщі.

Командувач Об’єднаних Сил наголосив, що ситуація на кордоні з Білоруссю залишається стабільною та контрольованою. Українські військові продовжують здійснювати посилені заходи безпеки задля швидкого реагування на зростання будь-якої загрози.

Нагадаємо, сьогодні у Білорусі оголосили раптову перевірку бойової готовності армії.

РБК-Україна опитала експертів, як слід розцінювати таку перевірку та чи є в цьому загроза для України.

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