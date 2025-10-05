Польські служби повідомили деталі про дрон, знайдений біля Варшави

Польські служби повідомили, що об’єкт, схожий на дрон, який виявили неподалік Варшави, не пов’язаний із нещодавніми російськими атаками по Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF FM.
У суботу ввечері в селі Заремби Вархоли Мазовецького воєводства, що неподалік Варшави, місцеві мешканці знайшли об’єкт, схожий на дрон.
Як повідомляє RMF FM, польські служби одразу розпочали перевірку, однак попередньо виключили, що цей безпілотник міг упасти на території Польщі внаслідок останніх російських атак на Україну.
Фото: в Польщі знайшли залишки дрона (PAP)
За словами журналістів, знайдений об’єкт був розбитий на шматки - уламки лежали в полі на значній відстані один від одного. Поблизу місця знахідки розташований лише порожній будинок.
Слідчі продовжують встановлювати походження уламків та час, коли вони могли опинитися на місці.
Зауважимо, ми писали, що сьогодні у Польщі неподалік Варшави виявлено залишки невідомого повітряного об’єкта.
Варто зауважити, що ще в ніч на 10 вересня близько 20 російських безпілотників проникли в повітряний простір Польщі. Сили ППО збили чотири дрони, решта впали або були виявлені у 11 населених пунктах, зокрема один - на території військової бази.
За даними ЗМІ, частина дронів могла бути спрямована на базу НАТО в Польщі.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте назвав дії Альянсу "дуже успішними", підкресливши готовність захищати кожен сантиметр території, включно з повітряним простором.
А вже 13 вересня у Польщі НАТО розпочало операцію "Східний вартовий" для посилення оборони східного флангу Європи у відповідь на вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі.