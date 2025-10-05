Польські служби повідомили деталі про дрон, знайдений біля Варшави

Зауважимо, ми писали, що сьогодні у Польщі неподалік Варшави виявлено залишки невідомого повітряного об’єкта.

Атака дронів на Польщу

Варто зауважити, що ще в ніч на 10 вересня близько 20 російських безпілотників проникли в повітряний простір Польщі. Сили ППО збили чотири дрони, решта впали або були виявлені у 11 населених пунктах, зокрема один - на території військової бази.

За даними ЗМІ, частина дронів могла бути спрямована на базу НАТО в Польщі.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте назвав дії Альянсу "дуже успішними", підкресливши готовність захищати кожен сантиметр території, включно з повітряним простором.

А вже 13 вересня у Польщі НАТО розпочало операцію "Східний вартовий" для посилення оборони східного флангу Європи у відповідь на вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі.