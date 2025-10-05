Польские службы сообщили детали о дроне, найденном возле Варшавы

Заметим, мы писали, что сегодня в Польше недалеко от Варшавы обнаружены остатки неизвестного воздушного объекта.

Атака дронов на Польшу

Стоит заметить, что еще в ночь на 10 сентября около 20 российских беспилотников проникли в воздушное пространство Польши. Силы ПВО сбили четыре дрона, остальные упали или были обнаружены в 11 населенных пунктах, в том числе один - на территории военной базы.

По данным СМИ, часть дронов могла быть направлена на базу НАТО в Польше.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал действия Альянса "очень успешными", подчеркнув готовность защищать каждый сантиметр территории, включая воздушное пространство.

А уже 13 сентября в Польше НАТО начало операцию "Восточный страж" для усиления обороны восточного фланга Европы в ответ на вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши.