Поблизу Варшави виявили залишки невідомого дрона
У Польщі неподалік Варшави виявлено залишки невідомого повітряного об’єкта, який поліція називає схожим на дрон. Військова поліція розслідує обставини його появи та походження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMFFM.
Військова поліція повідомила, що у місті Заремби Вархоли в Острувському повіті Мазовії було знайдено неідентифікований повітряний об'єкт.
Поліція називає його "залишками об'єкта, схожого на дрон".
Про знахідку також повідомила мазовецька поліція.
"Після 18:00 в полі в Острувському районі в селі Заремби Вархоли чоловік помітив залишки об'єкта, схожого на дрон" - йдеться у повідомленні.
Серед найближчих будівель був порожній будинок. Співробітники поліції забезпечили охорону об'єкта та місця, де його було знайдено.
Надалі було повідомлено військову поліцію та прокуратуру.
Масований обстріл України
Нагадаємо, що в ніч з 4 на 5 жовтня російська армія вчинила комбіновану ракетно-дронову атаку на Україну.
Нагадаємо, що в ніч з 4 на 5 жовтня російська армія вчинила комбіновану ракетно-дронову атаку на Україну.
Військово-повітряні сили Польщі та країн союзників по НАТО підняли в повітря авіацію через масштабну комбіновану повітряну атаку Росії по Україні.
Військово-повітряні сили Польщі та країн союзників по НАТО підняли в повітря авіацію через масштабну комбіновану повітряну атаку Росії по Україні.