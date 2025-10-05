ua en ru
Поблизу Варшави виявили залишки невідомого дрона

Варшава, Неділя 05 жовтня 2025 10:44
Поблизу Варшави виявили залишки невідомого дрона Фото: загадковий дрон знайшли у Польщі (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

У Польщі неподалік Варшави виявлено залишки невідомого повітряного об’єкта, який поліція називає схожим на дрон. Військова поліція розслідує обставини його появи та походження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMFFM.

Військова поліція повідомила, що у місті Заремби Вархоли в Острувському повіті Мазовії було знайдено неідентифікований повітряний об'єкт.

Поліція називає його "залишками об'єкта, схожого на дрон".

Про знахідку також повідомила мазовецька поліція.

"Після 18:00 в полі в Острувському районі в селі Заремби Вархоли чоловік помітив залишки об'єкта, схожого на дрон" - йдеться у повідомленні.

Серед найближчих будівель був порожній будинок. Співробітники поліції забезпечили охорону об'єкта та місця, де його було знайдено.

Надалі було повідомлено військову поліцію та прокуратуру.

Масований обстріл України

Нагадаємо, що в ніч з 4 на 5 жовтня російська армія вчинила комбіновану ракетно-дронову атаку на Україну.

Детально про черговий масований обстріл росіянами України, читайте в матеріалі "КАБи, "Шахеди" та крилаті ракети: головне про масований удар РФ по Україні".

Військово-повітряні сили Польщі та країн союзників по НАТО підняли в повітря авіацію через масштабну комбіновану повітряну атаку Росії по Україні.

Детальніше про всі наслідки комбінованої атаки РФ по Україні, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

