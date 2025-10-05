Польські служби повідомили деталі про дрон, знайдений біля Варшави

Польські служби повідомили, що об’єкт, схожий на дрон, який виявили неподалік Варшави, не пов’язаний із нещодавніми російськими атаками по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF FM .

У суботу ввечері в селі Заремби Вархоли Мазовецького воєводства, що неподалік Варшави, місцеві мешканці знайшли об’єкт, схожий на дрон.

Як повідомляє RMF FM, польські служби одразу розпочали перевірку, однак попередньо виключили, що цей безпілотник міг упасти на території Польщі внаслідок останніх російських атак на Україну.

Фото: в Польщі знайшли залишки дрона (PAP)

За словами журналістів, знайдений об’єкт був розбитий на шматки - уламки лежали в полі на значній відстані один від одного. Поблизу місця знахідки розташований лише порожній будинок.

Слідчі продовжують встановлювати походження уламків та час, коли вони могли опинитися на місці.