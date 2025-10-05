ua en ru
Нд, 05 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Польські служби повідомили деталі про дрон, знайдений біля Варшави

Польща, Неділя 05 жовтня 2025 15:39
UA EN RU
Польські служби повідомили деталі про дрон, знайдений біля Варшави Фото: в Польщі знайшли залишки невідомого дрона (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Польські служби повідомили, що об’єкт, схожий на дрон, який виявили неподалік Варшави, не пов’язаний із нещодавніми російськими атаками по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF FM.

У суботу ввечері в селі Заремби Вархоли Мазовецького воєводства, що неподалік Варшави, місцеві мешканці знайшли об’єкт, схожий на дрон.

Як повідомляє RMF FM, польські служби одразу розпочали перевірку, однак попередньо виключили, що цей безпілотник міг упасти на території Польщі внаслідок останніх російських атак на Україну.

Заремби Вархолові. Військова поліція та прокуратура розслідують виявлення об'єкта, схожого на дрон /Павел Супернак /PAP

Фото: в Польщі знайшли залишки дрона (PAP)

За словами журналістів, знайдений об’єкт був розбитий на шматки - уламки лежали в полі на значній відстані один від одного. Поблизу місця знахідки розташований лише порожній будинок.

Слідчі продовжують встановлювати походження уламків та час, коли вони могли опинитися на місці.

Зауважимо, ми писали, що сьогодні у Польщі неподалік Варшави виявлено залишки невідомого повітряного об’єкта.

Атака дронів на Польщу

Варто зауважити, що ще в ніч на 10 вересня близько 20 російських безпілотників проникли в повітряний простір Польщі. Сили ППО збили чотири дрони, решта впали або були виявлені у 11 населених пунктах, зокрема один - на території військової бази.

За даними ЗМІ, частина дронів могла бути спрямована на базу НАТО в Польщі.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте назвав дії Альянсу "дуже успішними", підкресливши готовність захищати кожен сантиметр території, включно з повітряним простором.

А вже 13 вересня у Польщі НАТО розпочало операцію "Східний вартовий" для посилення оборони східного флангу Європи у відповідь на вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща Війна Росії проти України Окупанти
Новини
Наймасштабніший удар за всю війну: Львів і область атакували 78 дронів та 12 ракет
Наймасштабніший удар за всю війну: Львів і область атакували 78 дронів та 12 ракет
Аналітика
Нова загроза? Чи зможуть противники України перемогти на виборах у Чехії
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна Нова загроза? Чи зможуть противники України перемогти на виборах у Чехії