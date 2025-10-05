Польские службы сообщили детали о дроне, найденном возле Варшавы

Польские службы сообщили, что объект, похожий на дрон, который обнаружили недалеко от Варшавы, не связан с недавними российскими атаками по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF FM .

В субботу вечером в селе Зарембы Вархолы Мазовецкого воеводства, недалеко от Варшавы, местные жители нашли объект, похожий на дрон.

Как сообщает RMF FM, польские службы сразу начали проверку, однако предварительно исключили, что этот беспилотник мог упасть на территории Польши в результате последних российских атак на Украину.

Фото: в Польше нашли остатки дрона (PAP)

По словам журналистов, найденный объект был разбит на куски - обломки лежали в поле на значительном расстоянии друг от друга. Вблизи места находки расположен лишь пустой дом.

Следователи продолжают устанавливать происхождение обломков и время, когда они могли оказаться на месте.