Главная » Новости » Война в Украине

Польские службы сообщили детали о дроне, найденном возле Варшавы

Польша, Воскресенье 05 октября 2025 15:39
UA EN RU
Польские службы сообщили детали о дроне, найденном возле Варшавы Фото: в Польше нашли остатки неизвестного дрона (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Польские службы сообщили, что объект, похожий на дрон, который обнаружили недалеко от Варшавы, не связан с недавними российскими атаками по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF FM.

В субботу вечером в селе Зарембы Вархолы Мазовецкого воеводства, недалеко от Варшавы, местные жители нашли объект, похожий на дрон.

Как сообщает RMF FM, польские службы сразу начали проверку, однако предварительно исключили, что этот беспилотник мог упасть на территории Польши в результате последних российских атак на Украину.

Заремби Вархолові. Військова поліція та прокуратура розслідують виявлення об'єкта, схожого на дрон /Павел Супернак /PAP

Фото: в Польше нашли остатки дрона (PAP)

По словам журналистов, найденный объект был разбит на куски - обломки лежали в поле на значительном расстоянии друг от друга. Вблизи места находки расположен лишь пустой дом.

Следователи продолжают устанавливать происхождение обломков и время, когда они могли оказаться на месте.

Заметим, мы писали, что сегодня в Польше недалеко от Варшавы обнаружены остатки неизвестного воздушного объекта.

Атака дронов на Польшу

Стоит заметить, что еще в ночь на 10 сентября около 20 российских беспилотников проникли в воздушное пространство Польши. Силы ПВО сбили четыре дрона, остальные упали или были обнаружены в 11 населенных пунктах, в том числе один - на территории военной базы.

По данным СМИ, часть дронов могла быть направлена на базу НАТО в Польше.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал действия Альянса "очень успешными", подчеркнув готовность защищать каждый сантиметр территории, включая воздушное пространство.

А уже 13 сентября в Польше НАТО начало операцию "Восточный страж" для усиления обороны восточного фланга Европы в ответ на вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши.

