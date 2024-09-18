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Польські прикордонники пояснили, чому Усика закували в наручники

Середа 18 вересня 2024 11:11
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Польські прикордонники пояснили, чому Усика закували в наручники Фото: Олександр Усик, боксер (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Використання наручників проти українського боксера Олександра Усика було не затриманням, а запобіжним заходом. Пізніше їх негайно зняли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на майора прикордонної служби Яцека Міхаловського в коментарі для місцевого видання Dziennik Polski.

Як пояснив Міхаловський, Олександра Усика й ще одного чоловіка зняли з рейсу, у зв'язку з чим вони втратили статус пасажирів.

"Вони не захотіли виходити на посадку, коли їх викликала служба безпеки аеропорту, тому нас викликали, щоб розібратися з цим питанням", - додав він.

За словами прикордонника, використання наручників було пов'язано з надмірною жестикуляцією чоловіків.

"Одягання наручників було пов'язано з позою пана, обидва чоловіки багато жестикулювали, оскільки були незадоволені тим, що не полетіли. Тому одягання наручників було повністю запобіжним заходом, в офісних приміщеннях зняття наручників відбулося негайно", - пояснив Міхаловський.

Після того, як Усика перевели до офісного приміщення - наручники були негайно зняті з нього.

Затримання Усика у Польщі

У ніч з 17 на 18 вересня з’явилась інформація про затримання українського боксера в аеропорту Кракова, Польща. В мережі було опубліковано відео, де спортсмен спілкується з представниками уніформованих служб, а його супроводжують у наручниках.

Дружина боксера на своїх сторінках у соцмережах запевнила, що ситуація під контролем і нічого серйозного не сталося.

На цей інцидент оперативно відреагували міністр закордонних справ України Андрій Сибіга і президент Володимир Зеленський.

Пізніше Усика відпустили, і він висловив подяку українським дипломатам та польським правоохоронним органам за допомогу.

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Олександр Усик Польща
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