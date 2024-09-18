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Польские пограничники объяснили, почему Усика заковали в наручники

Среда 18 сентября 2024 11:11
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Польские пограничники объяснили, почему Усика заковали в наручники Фото: Александр Усик, боксер (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Использование наручников против украинского боксера Александра Усика было не задержанием, а мерой пресечения. Позже их немедленно сняли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на майора пограничной службы Яцека Михаловского в комментарии для местного издания Dziennik Polski.

Как пояснил Михаловский, Александра Усика и еще одного мужчину сняли с рейса, в связи с чем они потеряли статус пассажиров.

"Они не захотели выходить на посадку, когда их вызвала служба безопасности аэропорта, поэтому нас вызвали, чтобы разобраться с этим вопросом", - добавил он.

По словам пограничника, использование наручников было связано с чрезмерной жестикуляцией мужчин.

"Одевание наручников было связано с позой господина, оба мужчины много жестикулировали, поскольку были недовольны тем, что не улетели. Поэтому надевание наручников было полностью мерой предосторожности, в офисных помещениях снятие наручников произошло немедленно", - пояснил Михаловский.

После того как Усика перевели в офисное помещение - наручники были немедленно сняты с него.

Задержание Усика в Польше

В ночь с 17 на 18 сентября появилась информация о задержании украинского боксера в аэропорту Кракова, Польша. В сети было опубликовано видео, где спортсмен общается с представителями унифицированных служб, а его сопровождают в наручниках.

Жена боксера на своих страницах в соцсетях заверила, что ситуация под контролем и ничего серьезного не произошло.

На этот инцидент оперативно отреагировали министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и президент Владимир Зеленский.

Позже Усика отпустили, и он выразил благодарность украинским дипломатам и польским правоохранительным органам за помощь.

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