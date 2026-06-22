Польскі підприємці закликали Зеленського та Навроцьокого негайно припинити конфлікт

Польська Рада підприємництва звернулася до своєї та української влади із закликом негайно припинити публічний конфлікт та повернутися до прагматичного діалогу. Бізнес попереджає, що ескалація може завдати серйозної шкоди економікам країн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rzeczpospolita.
У заяві польського бізнесу наголошується, що після початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року польське суспільство та підприємці вклали значні ресурси у підтримку України. Завдяки цьому між країнами сформувався безпрецедентний рівень довіри та співпраці.
Водночас представники бізнесу висловили занепокоєння через загострення політичної риторики між Варшавою та Києвом. На їхню думку, взаємні публічні звинувачення та конфлікти у ЗМІ можуть підірвати тисячі ділових зв'язків і партнерств, які вибудовувалися останніми роками.
У Раді підприємництва зазначили, що нинішня ситуація створює ризики для спільних економічних проєктів, логістичних ланцюжків та інвестиційної співпраці, а також може призвести до відчутних фінансових втрат як для Польщі, так і для України.
Напруженість у відносинах між країнами посилилася після того, як президент Польщі Кароль Навроцький ініціював процедуру позбавлення президента Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Причиною стало рішення про присвоєння одному з підрозділів Сил спеціальних операцій України почесного найменування на честь Героїв УПА.
Українська сторона заявила, що це рішення не було спрямоване проти Польщі. Однак дискусія швидко вийшла за межі історичних суперечок та набула політичного характеру.
Додатковим фактором загострення залишаються багаторічні розбіжності щодо Волинської трагедії та політики історичної пам'яті. Навроцький неодноразово заявляв, що ці питання є одними з ключових у польсько-українських відносинах.
Після рішення польського президента про позбавлення Зеленського ордена Білого Орла від своїх польських нагород також відмовилися президенти України Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко, а також низка інших українських посадовців.
Водночас, за даними видання, у понеділок, 22 червня, Зеленський має ухвалити рішення щодо участі у конференції з питань відновлення України, яка відбудеться у Гданську.