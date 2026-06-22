Польскі підприємці закликали Зеленського та Навроцьокого негайно припинити конфлікт

У заяві польського бізнесу наголошується, що після початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року польське суспільство та підприємці вклали значні ресурси у підтримку України. Завдяки цьому між країнами сформувався безпрецедентний рівень довіри та співпраці.

Водночас представники бізнесу висловили занепокоєння через загострення політичної риторики між Варшавою та Києвом. На їхню думку, взаємні публічні звинувачення та конфлікти у ЗМІ можуть підірвати тисячі ділових зв'язків і партнерств, які вибудовувалися останніми роками.

У Раді підприємництва зазначили, що нинішня ситуація створює ризики для спільних економічних проєктів, логістичних ланцюжків та інвестиційної співпраці, а також може призвести до відчутних фінансових втрат як для Польщі, так і для України.

Конфлікт між Польщею та Україною

Напруженість у відносинах між країнами посилилася після того, як президент Польщі Кароль Навроцький ініціював процедуру позбавлення президента Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Причиною стало рішення про присвоєння одному з підрозділів Сил спеціальних операцій України почесного найменування на честь Героїв УПА.

Українська сторона заявила, що це рішення не було спрямоване проти Польщі. Однак дискусія швидко вийшла за межі історичних суперечок та набула політичного характеру.