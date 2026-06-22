Польские предприниматели призвали Зеленского и Навроцкого немедленно прекратить конфликт

Польский совет предпринимателей обратился к своим и украинским властям с призывом немедленно прекратить публичный конфликт и вернуться к прагматичному диалогу. Бизнес предупреждает, что эскалация может нанести серьезный ущерб экономикам стран.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rzeczpospolita.
В заявлении польского бизнеса отмечается, что после начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года польское общество и предприниматели вложили значительные ресурсы в поддержку Украины. Благодаря этому между странами сложился беспрецедентный уровень доверия и сотрудничества.
В то же время представители бизнеса выразили обеспокоенность обострением политической риторики между Варшавой и Киевом. По их мнению, взаимные публичные обвинения и конфликты в СМИ могут подорвать тысячи деловых связей и партнерств, которые выстраивались в последние годы.
В Совете предпринимательства отметили, что нынешняя ситуация создает риски для совместных экономических проектов, логистических цепочек и инвестиционного сотрудничества, а также может привести к ощутимым финансовым потерям как для Польши, так и для Украины.
Напряженность в отношениях между странами усилилась после того, как президент Польши Кароль Навроцкий инициировал процедуру лишения президента Владимира Зеленского ордена Белого Орла. Причиной стало решение о присвоении одному из подразделений Сил специальных операций Украины почетного наименования в честь Героев УПА.
Украинская сторона заявила, что это решение не было направлено против Польши. Однако дискуссия быстро вышла за рамки исторических споров и приобрела политический характер.
Дополнительным фактором обострения остаются многолетние разногласия по поводу Волынской трагедии и политики исторической памяти. Навроцкий неоднократно заявлял, что эти вопросы являются одними из ключевых в польско-украинских отношениях.
После решения польского президента о лишении Зеленского ордена Белого Орла от своих польских наград также отказались президенты Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко, а также ряд других украинских чиновников.
В то же время, по данным издания, в понедельник, 22 июня, Зеленский должен принять решение об участии в конференции по вопросам восстановления Украины, которая состоится в Гданьске.