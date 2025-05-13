Польські перевізники блокують кордон України: як наразі ситуація на "Ягодині"

За даними митників, наразі перевізники масово виписуються з "єЧерги" для перетину кордону через "Ягодин". Вони обирають інші пункти пропуску на українсько-польському кордоні. За ніч з 12 на 13 травня митний пост "Ягодин" оформив лише 8 ваговозів.

Польські перевізники вчора заблокували для проїзду пункт пропуску "Дорогуськ-Ягодин". Вони обмежили рух вантажівок до однієї на годину в напрямку виїзду та в’їзду в Україну. Відтак за 12 годин нічної зміни на митному посту "Ягодин" оформили 205 ваговозів на в’їзд та лише 8 - на виїзд з України.

Ще вчора електронна черга налічувала 1391 транспортний засіб, а сьогодні вона скоротилася майже вдвічі і станом на ранок становить 789 порожніх чи завантажених автомобілів.

У "живу чергу" на в’їзд в Україну перевізники більше не стають, обираючи інші маршрути руху.