Польские перевозчики блокируют границу Украины: как сейчас ситуация на "Ягодине"

По данным таможенников, сейчас перевозчики массово выписываются из "еЧерги" для пересечения границы через "Ягодин". Они выбирают другие пункты пропуска на украинско-польской границе. За ночь с 12 на 13 мая таможенный пост "Ягодин" оформил только 8 тяжеловозов.

Польские перевозчики вчера заблокировали для проезда пункт пропуска "Дорогуск-Ягодин". Они ограничили движение грузовиков до одного в час в направлении выезда и въезда в Украину. Поэтому за 12 часов ночной смены на таможенном посту "Ягодин" оформили 205 тяжеловозов на въезд и только 8 - на выезд из Украины.

Еще вчера электронная очередь насчитывала 1391 транспортное средство, а сегодня она сократилась почти вдвое и по состоянию на утро составляет 789 пустых или загруженных автомобилей.

В "живую очередь" на въезд в Украину перевозчики больше не становятся, выбирая другие маршруты движения.