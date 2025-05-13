Польские перевозчики блокируют границу Украины: как сейчас ситуация на "Ягодине"

Вчера польские перевозчики начали блокирование пункта пропуска "Ягодин". Сейчас количество грузовиков в электронной очереди сократилось почти вдвое.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную таможенную службу.
По данным таможенников, сейчас перевозчики массово выписываются из "еЧерги" для пересечения границы через "Ягодин". Они выбирают другие пункты пропуска на украинско-польской границе. За ночь с 12 на 13 мая таможенный пост "Ягодин" оформил только 8 тяжеловозов.
Польские перевозчики вчера заблокировали для проезда пункт пропуска "Дорогуск-Ягодин". Они ограничили движение грузовиков до одного в час в направлении выезда и въезда в Украину. Поэтому за 12 часов ночной смены на таможенном посту "Ягодин" оформили 205 тяжеловозов на въезд и только 8 - на выезд из Украины.
Еще вчера электронная очередь насчитывала 1391 транспортное средство, а сегодня она сократилась почти вдвое и по состоянию на утро составляет 789 пустых или загруженных автомобилей.
В "живую очередь" на въезд в Украину перевозчики больше не становятся, выбирая другие маршруты движения.
Недавно стало известно, что польские перевозчики анонсировали новую акцию протеста на границе с Украиной. Блокаду планируют на пункте пропуска "Дорогуск-Ягодин".
Вчера пограничники предупреждали, что движение грузовиков через пункт пропуска между Украиной и Польшей "Ягодин-Дорогуск" может быть затруднено.
А уже в 16:00 польские перевозчики начали акцию протеста возле пункта пропуска "Ягодин-Дорогуск", что на границе Польши и Украины.
Стоит напомнить, что в 2023 году на границе между Украиной и Польшей уже были протесты. Тогда польские протестующие требовали возвращения системы выдачи разрешений для украинских грузоперевозчиков. Эти акции привели к существенным перебоям в логистике, в частности в аграрном секторе.
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