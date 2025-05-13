Польські перевізники блокують кордон України: як наразі ситуація на "Ягодині"
Вчора польські перевізники почали блокування пункту пропуску "Ягодин". Наразі кількість вантажівок в електронній черзі скоротилася майже вдвічі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну митну службу.
За даними митників, наразі перевізники масово виписуються з "єЧерги" для перетину кордону через "Ягодин". Вони обирають інші пункти пропуску на українсько-польському кордоні. За ніч з 12 на 13 травня митний пост "Ягодин" оформив лише 8 ваговозів.
Польські перевізники вчора заблокували для проїзду пункт пропуску "Дорогуськ-Ягодин". Вони обмежили рух вантажівок до однієї на годину в напрямку виїзду та в’їзду в Україну. Відтак за 12 годин нічної зміни на митному посту "Ягодин" оформили 205 ваговозів на в’їзд та лише 8 - на виїзд з України.
Ще вчора електронна черга налічувала 1391 транспортний засіб, а сьогодні вона скоротилася майже вдвічі і станом на ранок становить 789 порожніх чи завантажених автомобілів.
У "живу чергу" на в’їзд в Україну перевізники більше не стають, обираючи інші маршрути руху.
Протести польських фермерів та блокада кордону
Нещодавно стало відомо, що польські перевізники анонсували нову акцію протесту на кордоні з Україною. Блокаду планують на пункті пропуску "Дорогуськ-Ягодин".
Вчора прикордонники попереджали, що рух вантажівок через пункт пропуску між Україною та Польщею "Ягодин-Дорогуськ" може бути ускладненим.
А вже о 16:00 польські перевізники розпочали акцію протесту біля пункту пропуску "Ягодин-Дорогуськ", що на кордоні Польщі та України.
Варто нагадати, що у 2023 році на кордоні між Україною та Польщею вже були протести. Тоді польські протестувальники вимагали повернення системи видачі дозволів для українських вантажоперевізників. Ці акції призвели до суттєвих перебоїв у логістиці, зокрема в аграрному секторі.
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