Польські фермери зрозуміли, що спецслужби РФ використовують протест, - Мінекономіки

Польські фермери зрозуміли, що їхній протест використовують російські спецслужби для розпалювання міжнаціональної ворожнечі між українцями та поляками.
Про це сказав заступник Міністра економіки України Тарас Качка, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
"Добре те, що фермери зрозуміли, що їхні протести використовують політики радикальні і російські спецслужби, які намагаються створити враження міжнаціональної ворожнечі між українцями й поляками", - розповів представник Мінекономіки.
Також він зазначив: лідери протестів визнали, що ними користуються та додав, що польський уряд вже розслідує ці інциденти. Службовець зазначив, що завдяки переговорам українських дипломатів із польським урядом вимоги фермерів стають більш раціональними.
Качка пояснив, що польський уряд зміг переконати фермерів, що у продуктах, як пшениця, вони конкурують не з українською, а російською. І не на території Польщі, а в регіоні.
Він також зауважив, що блокада кордону шкодить саме Польщі більше, ніж Україні.
Наразі у Польщі фермери продовжують блокувати рух вантажних транспортних засобів на пунктах пропуску Угринів, Ягодин, Устилуг, Рава-Руська, Краківець та Шегині. У п'ятницю, 1 березня протестувальники повністю заблокували рух вантажівок на пункті пропуску Шегині.
Нагадаємо, 1 березня польські фермери повністю заблокували КПП "Шегині" і частково "Ягодин". По напрямку пункту пропуску "Шегині" о 13:00 польські фермери відмовилися пропускати будь-яку вантажівку, що слідує чи то в бік України, чи в бік Польщі, після чого вантажівки не рухалися.
За даними представника Мінекономіки, на напрямку пропуску "Ягодин" також скорочується кількість вантажних автомобілів, що перетинають кордон.
Крім того, повідомляється, що ситуація на польсько-українському кордоні з лютого 2024 знову ускладнилася, адже тепер фермери почали блокувати пункти пропуску. Вони вимагають повного припинення експорту української агропродукції.
Українські водії, що застрягли на кордоні, скаржаться на умови чергування. Польська поліція строго контролює їхні дії.
Протестувальники заблокували пункти пропуску як для виїзду, так і для в'їзду в Україну, що призвело до майже повної зупинки руху вантажівок. Водіям доводиться стояти на кордоні понад 10 діб, спостерігаючи за багатокілометровими чергами з вантажівок.
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