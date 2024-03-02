Кілометрові черги та заблоковані пункти пропуску: репортаж з польського кордону

Ситуація на польсько-українському кордоні з лютого 2024 року знову загострилася. Тепер пункти пропуску блокують фермери. Вони вимагають повністю заборонити експорт української агропродукції.

Що відбувається на кордоні України та Польщі - у репортажі РБК-Україна.

Наші кореспонденти поспілкувалися з українськими водіями, які застрягли на кордоні. Вони поскаржилися на умови перебування у чергах. За пересування українців стежить польська поліція.

"Вони нам не дозволяють, щоб ми десь ходили. Відразу приїжджає більше машин і кажуть, щоб ми сиділи по машинах. Можна сказати, що в заручниках тримають", - сказав один з водіїв.

Пункти пропуску як на виїзд, так і не в'їзд в Україну заблоковані протестувальниками, рух вантажівок майже повністю призупинений.

За словами водіїв, щоб потрапити в Україну їм доводиться стояти на кордоні понад 10 діб. У пунктах пропуску спостерігаються багатокілометрові черги з вантажівок.

Блокада українського кордону

Нагадаємо, у лютому протести на польсько-українському кордоні відновилися. Пункти пропуску блокують фермери, а нещодавно вони почали висипати українське зерно. У Польщі обіцяють, що знайдуть винних.

Крім того, польські фермери також заявляли про блокаду пунктів пропуску на кордоні з Німеччиною та Литвою.

Нещодавно прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про те, що нібито ведуться переговори про тимчасове закриття кордону для обміну товарами. Натомість в Україні кажуть, що не ведуть таких переговорів.