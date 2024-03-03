RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Польские фермеры поняли, что спецслужбы РФ используют протест, - Минэкономики

Фото: Польские фермеры поняли, что спецслужбы РФ используют протест (Getty Images)
Автор: Оксана Вертебна

Польские фермеры поняли, что их протест используют российские спецслужбы для разжигания межнациональной розни между украинцами и поляками.

Об этом сказал заместитель министра экономики Украины Тарас Качка, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Хорошо, что фермеры поняли, что их протесты используют политики радикальные и российские спецслужбы, которые пытаются создать впечатление межнациональной розни между украинцами и поляками", - рассказал представитель Минэкономики.

Также он отметил: лидеры протестов признали, что ими пользуются и добавили, что польское правительство уже расследует эти события. Чиновник отметил, что благодаря переговорам украинских дипломатов с польским правительством требования фермеров становятся более рациональными.

Утка объяснил, что польское правительство смогло убедить фермеров, что в продуктах, как пшеница, они конкурируют не с украинским, а с российским. И не на территории Польши, а в регионе.

Он также отметил, что блокада границы вредит именно Польше больше, чем Украине.

Кроме того, в Польше фермеры продолжают блокировать движение грузовых транспортных средств на пунктах пропуска Угринов, Ягодин, Устилуг, Рава-Русская, Краковец и Шегини. В пятницу, 1 марта, протестующие полностью заблокировали движение грузовиков на пункте пропуска Шегини.

Напомним, 1 марта польские фермеры полностью заблокировали КПП "Шегини" и частично "Ягодин" . По направлению пункта пропуска "Шегини" в 13:00 польские фермеры отказались пропускать любой грузовик, который следует либо в сторону Украины, либо в сторону Польши, после чего грузовики не двигались.

По данным представителя Минэкономики, на направлении пропуска "Ягодин" также сокращается количество грузовых автомобилей, пересекающих границу.

Кроме того, сообщается, что ситуация на польско-украинской границе с февраля 2024 г. снова усложнилась, ведь теперь фермеры начали блокировать пункты пропуска . Они требуют полного прекращения экспорта украинской агропродукции.

Застрявшие на границе украинские водители жалуются на условия дежурства. Польская полиция строго контролирует их действия.

Протестующие заблокировали пункты пропуска как для выезда, так и для въезда в Украину, что привело к почти полной остановке движения грузовиков. Водителям приходится стоять на границе более 10 суток, наблюдая за многокилометровыми очередями из грузовиков.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
ПольшафермериГраница с Украиной