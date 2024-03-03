Польские фермеры поняли, что спецслужбы РФ используют протест, - Минэкономики

Польские фермеры поняли, что их протест используют российские спецслужбы для разжигания межнациональной розни между украинцами и поляками.
Об этом сказал заместитель министра экономики Украины Тарас Качка, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
"Хорошо, что фермеры поняли, что их протесты используют политики радикальные и российские спецслужбы, которые пытаются создать впечатление межнациональной розни между украинцами и поляками", - рассказал представитель Минэкономики.
Также он отметил: лидеры протестов признали, что ими пользуются и добавили, что польское правительство уже расследует эти события. Чиновник отметил, что благодаря переговорам украинских дипломатов с польским правительством требования фермеров становятся более рациональными.
Утка объяснил, что польское правительство смогло убедить фермеров, что в продуктах, как пшеница, они конкурируют не с украинским, а с российским. И не на территории Польши, а в регионе.
Он также отметил, что блокада границы вредит именно Польше больше, чем Украине.
Кроме того, в Польше фермеры продолжают блокировать движение грузовых транспортных средств на пунктах пропуска Угринов, Ягодин, Устилуг, Рава-Русская, Краковец и Шегини. В пятницу, 1 марта, протестующие полностью заблокировали движение грузовиков на пункте пропуска Шегини.
Напомним, 1 марта польские фермеры полностью заблокировали КПП "Шегини" и частично "Ягодин" . По направлению пункта пропуска "Шегини" в 13:00 польские фермеры отказались пропускать любой грузовик, который следует либо в сторону Украины, либо в сторону Польши, после чего грузовики не двигались.
По данным представителя Минэкономики, на направлении пропуска "Ягодин" также сокращается количество грузовых автомобилей, пересекающих границу.
Кроме того, сообщается, что ситуация на польско-украинской границе с февраля 2024 г. снова усложнилась, ведь теперь фермеры начали блокировать пункты пропуска . Они требуют полного прекращения экспорта украинской агропродукции.
Застрявшие на границе украинские водители жалуются на условия дежурства. Польская полиция строго контролирует их действия.
Протестующие заблокировали пункты пропуска как для выезда, так и для въезда в Украину, что привело к почти полной остановке движения грузовиков. Водителям приходится стоять на границе более 10 суток, наблюдая за многокилометровыми очередями из грузовиков.
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